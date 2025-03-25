Москва, 25 марта, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Стали известны имена победителей олимпиады по программированию «Технокубок», учрежденной и проводимой МФТИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и компанией VK. Абсолютным чемпионом стал Иван Часовских из Московской области, сообщили в пресс-службе VK.

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В пятерке лучших также оказались Александр Лямзин из Москвы, Нил Иванов из поселка Новогусельский Саратовской области, Алексей Сокольников из Санкт-Петербурга и Егор Савицкий из Светлогорска.

«Совместно с МФТИ и Бауманкой мы на протяжении 10 лет проводим олимпиаду «Технокубок», которая дает участникам возможность получить полезный опыт и прокачать гибкие и профессиональные навыки», ― рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Всего в 2024–2025 учебном году на юбилейный сезон олимпиады зарегистрировались 8824 ученика 8–11-х классов, что на 20% больше, чем в прошлом сезоне. В финале встретились 1077 школьников. Победителями стал 61 школьник, а призерами — еще 109 человек.

Площадки для проведения финала олимпиады организовали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Уфе, Иннополисе, Ставрополе, Тюмени, Челябинске и Нижнем Новгороде.

Победители и призеры олимпиады могут претендовать на поступление в вуз без вступительных испытаний или получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету — информатике. Помимо бонусов при поступлении, топ-15 финалистов олимпиады получили приглашения в Москву на IT-выходные от VK, где они смогут послушать лекции и воркшопы с экспертами VK и увидеть работу в IT-компании изнутри.

Как сообщало ИА Регнум, регистрацию участников на олимпиаду открыли 5 ноября 2024 года. Она состояла из двух этапов — отборочного и заключительного. Отборочные раунды прошли 17 ноября, 8 декабря и 22 декабря. Попасть в финал можно было, поучаствовав в любом из них, — учитывался лучший результат. Финал состоялся 2 марта в гибридном формате: онлайн на платформе All Cups от VK и очно на площадках вузов-партнёров. Среди разработчиков задач — тренеры сборных команд, руководители олимпиадных кружков, преподаватели ведущих технических вузов.

Помимо бонусов при поступлении в вуз, победители «Технокубка» получат персональные карьерные консультации, преимущества при отборе в образовательные программы VK Education и на стажировку VK. Для того чтобы потренироваться в состязаниях по программированию, VK Education запустила курс «Старт в олимпиадном программировании».