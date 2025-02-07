Москва, 7 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. VK вместе с МГУ имени М. В. Ломоносова и научпоп-блогерами запустили интерактивную карту научных достижений страны. Пресс-служба компании рассказала о проекте 7 февраля, в преддверии Дня российской науки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На карте уже указаны 80 открытий, которые были сделаны в 40 населенных пунктах страны. Их число будет увеличиваться постоянно. Сейчас над пополнением контента работают более 100 авторов популярных сообществ «ВКонтакте» о науке, технологиях и образовании. Позже любой пользователь соцсети сможет добавить на карту открытие.

Карта основана на схеме часовых поясов. Чтобы посмотреть открытия своего города или района, нужно кликнуть на выбранную точку. После этого появится окно с видео и краткой информацией о научном достижении, сделанном в этом месте. Также для удобства пользователей разработчики создали фильтры по тематикам, например космос, физика, химия, информатика, медицина или история.

На карте уже есть история о гениальном агрохимике от журналиста и автора научно-популярных фильмов Сергея Малоземова, подробности создания малой электронно-вычислительной машины на пензенском заводе ВЭМ от сообщества «Люди и Код» и обзор лаборатории физико-технологического института на Урале от паблика «Химия — Просто».

«Вскоре пользователи «ВКонтакте» смогут не только больше узнать о том, что было изобретено в их родном городе или поселке, но и самостоятельно дополнить карту, авторизовавшись через VK ID. Каждый житель страны сможет познакомить тысячи людей с достижениями его родного края в формате видео. Пользователи также смогут оставлять комментарии, общаться в чате, искать «пасхалки», изучать наиболее популярные научные маршруты страны и даже формировать своё комьюнити», — рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

Эксперты буду постоянно отсматривать и проверять контент и составлять рейтинг «виртуальных исследователей».

6 февраля в VK запустили и разработали собственную систему управления событиями и информационной безопасностью (SIEM). На старте она способна анализировать в секунду более 1,5 млн событий в инфраструктуре компании, сетевых устройствах и приложениях.

Ранее сообщалось, что VK запустила Фонд оригинальных авторов. Благодаря этому блогеры с аудиторией до 100 тыс. подписчиков и оригинальным контентом смогут воспользоваться новой программой монетизации. Она поможет авторам начать зарабатывать на платформе, получая ежемесячную выплату в 30 тыс. рублей и поддержку для развития своих сообществ.