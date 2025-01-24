Москва, 24 января, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Московского государственного университет им. М. В. Ломоносова МГУ, на котором речь в том числе шла о зарплате и условиях труда молодых специалистов вуза, удивился размеру средней зарплаты в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во время заседания глава государства спросил мэра столицы Сергея Собянина, сколько сейчас составляет средняя зарплата в Москве, на что градоначальник ответил, что соответствующий показатель оценивается в 140–160 тыс. рублей.

«Да ладно? Больше», — удивился президент РФ.

«Не больше», — подтвердил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря 2024 года директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что в 2025 году зарплаты в России могут вырасти на 15–20%. Эксперт почеркнул, что ждать повышения зарплаты о 20% могут те обладатели профессии, кто реально прилагает усилия на работе.

В конце октября Путин отмечал, что в целом по России размер зарплаты растёт, при этом он выше уровня инфляции. Российский лидер добавил, что Федерации независимых профсоюзов РФ внимательно следит за положением дел на рынке труда, в том числе за динамикой зарплат.