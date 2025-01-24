Москва, 24 января, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 января вручил коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова орден «За доблестный труд».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии вручения коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова ордена «За доблестный труд»

Посетив университет, глава государства поздравил сотрудников вуза с награждением орденом и с 270-летием.

«Сегодня МГУ также играет лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования, задает общий вектор её развития, работы во благо Отечества», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943359" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин вручил коллективу МГУ имени Ломоносова орден «За доблестный труд»

Он подчеркнул, что очень важно приумножать достижения предыдущих поколений учёных, преподавателей, выпускников университета, сохранять лучшие традиции и фундаментальное образование. Необходимо беречь наследие предшественников и при этом постоянно идти вперёд, действовать на опережение в своих совершениях и замыслах.

В преддверии Дня российского студенчества и 270-летия МГУ Путин осмотрел экспозицию музея, расположенную в Фундаментальной библиотеке университета. Ректор Виктор Садовничий показал президенту главные реликвии МГУ, включая указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета.

Как сообщало ИА Регнум, указ о награждении МГУ Путин подписал 28 декабря. Коллектив вуза получил орден «За доблестный труд» за вклад, внесённый в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие российской науки и образования. Кроме того, заведующий кафедрой МГУ Игорь Абылгазиев и профессор факультета МГУ Олег Виханский получили ордена Александра Невского.