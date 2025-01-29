Москва, 29 января, 2025, 18:27 — ИА Регнум. В тропиках «Аптекарского огорода» МГУ расцвела необычная орхидея-вампир Дракула. Об этом сообщается в Telegram-канале ботанического сада.

Telegram/Аптекарский огород МГУ

«Орхидея-вампир Дракула расцвела в пальмовой оранжерее в тропиках «Аптекарского огорода». Другое народное название этого чуда — орхидея-обезьянка», — указано в публикации.

Уточняется, что родиной этого необычного цветка являются страны Центральной и Южной Америки. Всего у него 118 разновидностей, некоторые из них обладают кроваво-красным оттенком, откуда и происходит название «орхидея-вампир». Также отмечено, что в конце XIX века эти цветы были популярными оранжерейными растениями в Европе.

Как передавало ИА Регнум, 19 января на территории «Аптекарского огорода» в Москве зацвели первые в текущем году подснежники. По словам сотрудников, цветы выросли под открытым небом, у главного входа в Теневом саду.