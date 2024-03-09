Материалы с тегом «ХК "Спартак"»
Орлов заявил, что «Нью-Джерси» может отдать права на него другому клубу НХЛ
Защитник Даниил Орлов, играющий в системе московского «Спартака», не исключил, что клуб «Нью-Джерси Дэвилз» может передать права на него другой команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вероятность, что права на меня там могут обменять, есть. Агенты со мной на связи. В любой момент мне могут...
9 марта 2024
Гашек объяснил, почему не вернёт заработанные в России деньги
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что не собирается возвращать заработанные в России деньги, так как заслужил их. Об этом сообщает CNN Prima News. Выступавший на позиции вратаря 58-летний чешский хоккеист в сезоне-2010/2011 выходил на лёд за «Спартак». По...
29 января 2024
Умер бывший хоккеист «Спартака» Игорь Капустин
Бывший хоккеист «Спартака», мастер спорта международного класса Игорь Капустин умер 17 декабря в возрасте 66 лет, сообщила пресс-служба клуба. «Не стало Игоря Капустина — прославленного нападающего московского «Спартака» и двукратного вице-чемпиона страны (1982, 1983) в составе нашего клуба», —...
17 декабря 2023
Ковальчук сыграет в первой после возвращения игре за «Спартак» 24 декабря
Олимпийский чемпион 2018 года хоккеист Илья Ковальчук 24 декабря впервые сыграет за «Спартак» после возвращения в команду. Как стало известно 3 декабря, это будет матч с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар». «Да, Ковальчук впервые сыграет 24 декабря в ретро-матче на Малой спортивной арене в...
3 декабря 2023
«Спартак» обыграл «Адмирал», одержав рекордную восьмую подряд победу в КХЛ
Московский хоккейный клуб «Спартак» переиграл команду из Владивостока «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на льду владивостокской «Фетисов-арены» и закончилась победой гостей со счётом 3:4. У победителей голами отличились Николай...
22 октября 2023