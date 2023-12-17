Москва, 17 декабря, 2023, 21:02 — ИА Регнум. Бывший хоккеист «Спартака», мастер спорта международного класса Игорь Капустин умер 17 декабря в возрасте 66 лет, сообщила пресс-служба клуба.

Официальный сайт ХК «‎Спартак» Игорь Капустин (слева)

«Не стало Игоря Капустина — прославленного нападающего московского «Спартака» и двукратного вице-чемпиона страны (1982, 1983) в составе нашего клуба», — говорится в сообщении.

Он родился 3 ноября 1957 года в Ухте (Коми АССР). Спортивную карьеру начинал в молодёжной команде ухтинского «Нефтяника» с 1974 по 1975 год, потом до 1981 года выступал за московские «Крылья Советов», а до 1983-го — за «Спартак». За «красно-белых» он сыграл 57 матчей, набрав 34 очка (16 голов + 18 результативных передач).

Потом Капустин играл за воскресенский «Химик» (1983–1985), «Москвич» (1986–1988), венгерский «Ференцварош» (1989–1990) и израильский «Бат-Ям» (1995–1997). Ему пришлось завершить карьеру из-за травмы колена. С 1999 по 2000 год он работал техническим директором «Крыльев Советов».

Кроме серебряных медалей на чемпионате СССР, Капустин также становился чемпионом Европы среди юношеских команд (1976), чемпионом мира среди молодёжных команд (1977), обладателем Кубка европейских чемпионов (1977) и бронзовым призёром чемпионата Советского Союза (1978, 1984).

Игорь Капустин является младшим братом Сергея Капустина, четырёхкратного чемпиона СССР.