Москва, 9 марта, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Защитник Даниил Орлов, играющий в системе московского «Спартака», не исключил, что клуб «Нью-Джерси Дэвилз» может передать права на него другой команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Владимир Федоренко/РИА Новости Даниил Орлов

«Вероятность, что права на меня там могут обменять, есть. Агенты со мной на связи. В любой момент мне могут позвонить», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом, по словам 20-летнего хоккеиста, в последнее время агенты говорят ему о положительной стороне в ситуации с НХЛ и о том, что его ждут в лиге.

«Нью-Джерси» выбрало Орлова в четвёртом раунде драфта НХЛ под 110-м номером. «Дэвилз» за последние два года обменяли выбранных защитником Никиту Охотюка и Шакира Мухамадуллина в другие команды НХЛ. Контракт Орлова со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

Защитник является воспитанником «Кристалла» из Электростали и выступает в системе «Спартака» с 2022 года, включая состав «красно-белых» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и «Химик» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В этом сезоне Орлов сыграл в основном составе «Спартака» 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав в них семь (две шайбы + пять голевых пасов) очков.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта российский защитник хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов перешёл в «Калгари Флэймз» в ходе трёхстороннего обмена. «Вегас» получил взамен защитника «Калгари» Ноа Хэнифина и права на российского нападающего Михаила Воробьева, играющего в петербургской команде СКА.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров в начале декабря 2023 года перешёл в клуб «Ванкувер Кэнакс». Взамен «Калгари» получил выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026, а также выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года.