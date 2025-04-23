Москва, 23 апреля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Олимпийского чемпиона, бывшего чешского вратаря Доминика Гашека, регулярно выступающем с критикой в адрес России, на родине считают ненормальным человеком. Об этом заявил бывший генеральный менеджер «Спартака» Андрей Яковенко.

AP/TASS/Petr David Josek Доминик Гашек

«В Чехии его всерьёз не воспринимают, считают ненормальным. Поскольку его агрессия на Россию и русских непонятна», ― процитировал ТАСС Яковенко.

Бывший генменеджер также добавил, что высказывания Гашека шокировали не только его, но и многих чешских хоккеистов. Потому что никто не понимает, что с ним случилось, пояснил Яковенко.

По его словам, когда чешский вратарь был игроком «Спартака» в сезоне 2010/2012, «ничего от него такого не исходило».

Как передавало ИА Регнум, за последнее время Гашек сделал целый ряд скандальных заявлений. 7 февраля он назвал большой ошибкой возможный допуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 в Италии. Бывший вратарь заявил, что это недопустимо, так как будет рекламой действий РФ. Гашек и ранее призывал не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

После этого советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов назвал Гашека ненормальным и привлекающим к себе внимание.

Позднее чемпион Олимпиады обвинил США в предательстве по отношению к своей стране после состоявшихся 18 февраля российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Также экс-вратарь обвинил НХЛ в рекламе российской спецоперации на Украине из-за погони капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Он призвал не уделять такое внимание карьере российского спортсмена и связанным с ним «ужасным вещам».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя выпад Гашека в адрес Овечкина, заявил, что скандальные заявления бывшего чешского вратаря вызваны потерей рассудка из-за травм.

В апреле Гашек сообщил, что отправил два официальных письма руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея на льду. В них спортсмен рассказал, что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале якобы угрожал его убить. Речь идет о публикации, в которой Медведев высмеял русофобию Гашека, регулярно выступающего против допуска россиян к турнирам.