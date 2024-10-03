Москва, 3 октября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Бывшему вратарю сборной Чехии, клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и московского «Спартака» Доминику Гашеку следует вернуть все заработанные в России деньги, если он так не любит страну. Об этом заявил 3 октября экс-тренер «Спартака» Федор Канарейкин.

РИА Новости / Илья Питалев

Он таким образом прокомментировал критику Гашека в адрес руководства НХЛ за допуск к соревнованиям российских хоккеистов. Канарейкин предположил, что так у бывшего вратаря проявляется ревность к успехам звёзд российского хоккея.

«Ты получал деньги в Москве, находясь в расположении «Спартака», в нелюбимой тобой России. Так верни их и высказывай свою точку зрения. А так — это слова отработанного материала», — процитировала экс-тренера «Газета.Ru».

Гашек играл в составе «Спартака» в течение сезона 2010/2011. После завершения контракта он взял перерыв на год, но потом ни один клуб не захотел с ним работать. Вратарь объявил о завершении карьеры в октябре 2012 года.

Как передавало ИА Регнум, Гашек неоднократно выступал против участия российских спортсменов на международных соревнованиях. В июле 2024 года он возмутился тем, что Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам из РФ участвовать в Олимпиаде в Париже под нейтральными флагом.

Ранее Гашека уже призывали вернуть деньги, заработанные в России. Он в ответ заявил, что не собирается этого делать, так как считал РФ «достаточно демократическим государством» и ему никто не говорил обратного.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вводимые Западом ограничения против российских спортсменов, заявил, что спорт должен быть вне политики. Нужно, чтобы он сближал людей, а не разделял, отметил глава государства.