Владивосток, 22 октября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» переиграл команду из Владивостока «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Сергей Гунеев/РИА Новости

Встреча состоялась на льду владивостокской «Фетисов-арены» и закончилась победой гостей со счётом 3:4.

У победителей голами отличились Николай Голдобин (14-я минута, в большинстве), Егор Филин (17-я), Александр Пашин (47-я) и белорусский форвард Шэйн Принс (49-я, в большинстве).

В составе «Адмирала» голы на свой счёт записали Александр Горшков (7-я), Александр Шевченко (8-я) и канадский нападающий Джованни Фьоре (38-я).

По итогам встречи «Спартак» набрал 32 очка после 22 матчей и стал лидером в общей турнирной таблице КХЛ, обогнав на одно очко магнитогорский «Металлург», который возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В Западной конференции на втором месте после «Спартака» идёт ярославский «Локомотив» (29 очков после 21 матча).

Победой красно-белые продлили свою победную серию в нынешнем регулярном чемпионате до восьми подряд матчей, что позволило «Спартаку» обновить клубный рекорд. До этого московский клуб по шесть раз подряд побеждал в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. В следующем матче «Спартак» 24 октября сыграет в Хабаровске с «Амуром».

«Адмирал» последний раз выиграл 6 октября, одержав верх над тольяттинскую «Ладой». Это поражение стало для команды из Владивостока шестым подряд. По итогам 19 матчей клуб находится на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 12 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Омский «Авангард» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата матче КХЛ. Проходившая в Омске игра завершилась в пользу гостей со счётом 4:1.

Московский ЦСКА 14 октября на домашнем льду переиграл команду «Сочи» в матче КХЛ. Встреча закончилась победой армейцев со счётом 2:1.