Прага, 29 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что не собирается возвращать заработанные в России деньги, так как заслужил их. Об этом сообщает CNN Prima News.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Доминик Гашек

Выступавший на позиции вратаря 58-летний чешский хоккеист в сезоне-2010/2011 выходил на лёд за «Спартак». По словам Гашека, тогда он считал Россию «достаточно демократическим государством», а политики и чиновники не предупреждали его об опасности или неприемлемости работы в этой стране.

Он также осудил чешских законодателей за то, что гражданам Чехии позволено работать в России. По его мнению, Россия якобы использует против других стран труд их спортсменов и ценности, которые они создают.

«Почему я не вернул деньги, заработанные в России? Я заслужил их своей работой, клуб мне ничего не должен, и я тоже», — подчеркнул Гашек.

Как сообщало ИА Регнум, Гашек не раз критиковал НХЛ за то, что в лиге выступают российские спортсмены. Так, 12 января в соцсети Х он написал, что НХЛ таким образом «рекламирует военные действия» на Украине.