Москва, 28 декабря, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Бывший хоккеист московского «Спартака» Валерий Кузьмин умер в возрасте 83 лет. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщили в клубе.

spartak.ru Валерий Кузьмин

«С прискорбием сообщаем, что на 84-м году жизни не стало легендарного защитника «Спартака» 1960-х Валерия Борисовича Кузьмина. Валерий Кузьмин выступал за «Спартак» с 1958 по 1972 год, проведя за красно-белых 386 матчей и трижды став чемпионом СССР (1962, 1967, 1969)», — говорится на сайте «Спартака».

С 1960 по 1965 год Кузьмин привлекался к выступлениям за главную сборную СССР. После перехода в «Крылья Советов» (1972–1975) хоккеист в четвёртый раз стал чемпионом страны, выиграв также Кубок СССР в 1974 году.

«Один из последних участников первого чемпионства «Спартака» 1962 года, Валерий Борисович Кузьмин был обладателем редкого достижения, став четырёхкратным чемпионом СССР, не выступая в составе ЦСКА», — говорится в сообщении «Спартака».

Карьеру Кузьмин завершил после сезона 1975/76 в составе финского «Йокерита».

О месте и времени прощания со спортсменом клуб сообщит дополнительно.