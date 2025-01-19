Москва, 19 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Хоккеист Брендан Перлини покинул московский «Спартак». Об этом сообщила 19 января пресс-служба клуба.

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«ХК «Спартак» Москва и канадский нападающий Брендан Перлини договорились о расторжении контракта по инициативе игрока», — сообщается в Telegram-канале «красно-белых».

В клубе пожелали Перлини успехов и отметили, что «Спартак» сохранит права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

О переходе 28-летнего Перлини «Спартак» объявил 10 декабря 2024 года. За прошедшее время канадец выступил в четырёх матчах и отдал одну результативную передачу. До московского клуба он играл за клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Шарлотт».

На счету Перлини 262 матча в НХЛ в составе «Финикс Койотис», «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред Уингз» и «Эдмонтон Ойлерз». В них нападающий набрал 81 (50+31) очко.

Московский «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции с результатом 59 очков после 45 матчей. На 20 января намечена гостевая встреча «красно-белых» с нижегородским «Торпедо».

Как сообщало ИА Регнум, 8 января «Спартак» со счётом 5:0 разгромил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).