Москва, 3 декабря, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион 2018 года хоккеист Илья Ковальчук 24 декабря впервые сыграет за «Спартак» после возвращения в команду. Как стало известно 3 декабря, это будет матч с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар».

Dmitry Golubovich/Global Look Press Илья Ковальчук

«Да, Ковальчук впервые сыграет 24 декабря в ретро-матче на Малой спортивной арене в «Лужниках», — сообщил ТАСС председатель попечительского совета московской команды Александр Якушев.

Сообщалось, что форвард подпишет со «Спартаком» контракт до конца нынешнего сезона.

Ковальчук остался без клуба с весны 2021 года. Перед этим он выступал за омский «Авангард». За «Спартак» Ковальчук начал взрослую карьеру, но в 2001 году уехал в НХЛ. Помимо олимпийского звания форвард дважды становился чемпионом мира в составе сборной России и трижды завоёвывал Кубок Гагарина. Хоккеист неоднократно возвращался в Россию, но не выступал за родной ХК, а играл за казанский «Ак Барс», подмосковный «Химик», петербургский СКА и «Авангард».

Как сообщало ИА Регнум, форвард магнитогорского «Металлурга» повторил 23 ноября рекорд КХЛ, набрав шесть очков в одном матче. Нападающий Никита Михайлис забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, став после этого восьмым игроком в истории после Александра Радулова и Стефана Да Косты, Ильи Ковальчука (в составе СКА) и Никиты Гусева, Альберта Лещёва, Брэндона Боченски и Райана Гундерсона.

Ковальчук родился в 1983 году, с высокой результативностью выступал за детские и юношеские команды «Спартака», в 16 лет оказался во взрослом составе, закрепился в основном уже в первом своём сезоне. Вскоре получил звание лучшего новичка года. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ. Большую часть карьеры в НХЛ провёл в «Атланте» и трижды принимал участие в Матче всех звёзд. На уровне сборных дважды выступал на чемпионатах мира для игроков не старше 18 лет, стал обладателем серебряной и золотой наград соответственно. 11 раз участвовал в чемпионатах мира, пять раз — на зимних Олимпийских играх, один раз — на Кубке мира.