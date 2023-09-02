Материалы с тегом «Гандбол»
ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» и впервые выиграл Суперкубок по гандболу
Московский гандбольный клуб ЦСКА 2 сентября одержал победу над подмосковными «Чеховскими медведями» в матче за Суперкубок России по гандболу и впервые стал обладателем этого трофея. Игра завершилась со счётом 31:26. Ранее Суперкубок России по гандболу (матч между чемпионом и обладателем Кубка)...
2 сентября 2023
Гандболист Никита Задорожний скончался от рака в возрасте 27 лет
Ганболист клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний скончался от рака крови в возрасте 27 лет. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Крамской. По его словам, в мае 2022 года Задорожний получил тяжёлую травму колена, в результате потребовалась операция, при этом восстановление длилось очень...
31 июля 2023
Женский чемпионат Европы по гандболу — 2026 перенесли из России
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года будет перенесён из России в другую страну. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). Отмечается, что на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований...
4 июля 2023
ЦСКА впервые выиграл чемпионат России по гандболу среди мужчин
Московский гандбольный клуб ЦСКА впервые в истории выиграл чемпионат России среди мужчин. В финале Суперлиги команда одержала победу над «Пермскими медведями». 28 мая ЦСКА обыграл пермский клуб во втором матче финальной серии сезона 2022/23 со счётом 39:30. Встреча прошла в Москве. У ЦСКА лидером...
28 мая 2023
Олимпийской чемпионке по гандболу диагностировали рак
У гандболистки клуба «Ростов-Дон», олимпийской чемпионки Владлены Бобровниковой диагностировали рак лимфоузлов. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба команды. В апреле у Бобровниковой обнаружили лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. С 4 мая она находится в Национальном...
13 мая 2023
Следствие озвучило две версии гибели гандболистки Виктории Дивак
Следствие, выясняющее причины гибели 29-летней российской гандболистки Виктории Дивак в Астрахани, рассматривает две версии произошедшего. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. «Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — сказал...
18 апреля 2023
Трёхкратная чемпионка России по гандболу Дивак погибла, выпав из окна
Причиной смерти 29-летней трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктория Дивак стал несчастный случай. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на близкий к ситуации источник. «Погибшая выпала из окна. Предварительно, речь идёт о несчастном случае», — сообщил «РЕН ТВ» собеседник агентства. О гибели...
18 апреля 2023
Появились подробности смерти 29-летней гандболистки Виктории Дивак
Трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак выпала из окна 8 этажа. Спортсменка скончалась до приезда скорой. Об этом написал Telegram-канал «112». Как сообщается, инцидент произошёл в Астрахани на улице Софьи Перовской. Девушка умерла от полученных в результате падения травм. По версии...
17 апреля 2023
Трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в 29 лет
Трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет. Об этом 17 апреля сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России. «Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», — говорится в сообщении. Причины...
17 апреля 2023