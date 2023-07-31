Москва, 31 июля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Ганболист клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний скончался от рака крови в возрасте 27 лет. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Крамской.

Валерий Мельников/РИА Новости

По его словам, в мае 2022 года Задорожний получил тяжёлую травму колена, в результате потребовалась операция, при этом восстановление длилось очень долго, даже год спустя спортсмену было тяжело участвовать в тренировках.

«В один из дней он мне прислал большое сообщение, в котором сообщил, что не сможет вернуться в гандбол и помогать команде, потому что у него диагностировали рак крови. Это сообщение было как обухом по голове», — приводит агентство ТАСС слова тренера.

Отмечается, что мать спортсмена на протяжении 15 лет борется с онкологией. Тренер предположил, что по всей видимости, данная болезнь передалась Задорожнему по наследству.

«Мы с ним часто переписывались, он верил, что сможет справиться с болезнью и вернуться к обычной жизни. Последний раз общались дней десять назад, он тогда сказал, чтобы его игровой номер отдали молодому способному пацану и пожелал удачи в предстоящих матчах», — отметил Крамской.

Наибольших успехов Задорожний достиг в пляжном гандболе. Так, в 2015 году в составе сборной России он стал победителем молодёжного чемпионата Европы, три раза выигрывал чемпионат России по пляжному гандболу. В классическом гандболе он два раза становился победителем Высшей лиги.