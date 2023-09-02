Москва, 2 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Московский гандбольный клуб ЦСКА 2 сентября одержал победу над подмосковными «Чеховскими медведями» в матче за Суперкубок России по гандболу и впервые стал обладателем этого трофея.

Гандбольный клуб ЦСКА Москва

Игра завершилась со счётом 31:26.

Ранее Суперкубок России по гандболу (матч между чемпионом и обладателем Кубка) разыгрывался девять раз. Во всех случаях победу одерживала чеховская команда.

В сезоне 2022-23 годов ЦСКА также впервые стал победителем чемпионата России. В финале Суперлиги московской командой была одержана победа над «Пермскими медведями». Первую игру ЦСКА выиграл со счётом 35:28, вторую — со счётом 39:30.

Ранее 21 год подряд победу в чемпионате праздновали «Чеховские медведи». ЦСКА обыграл эту команду в полуфинале. Единственным трофеем подмосковного клуба в сезоне стал Кубок России.