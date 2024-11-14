Москва, 14 ноября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) и глава продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарёв рассказал, как у него возникла идея снять художественный фильм о выдающихся достижениях в отечественном спорте.

Михаил Гребенщиков/БК/ТАСС Сергей Шишкарев

31 октября в широкий прокат вышел художественный фильм «Федя. Народный футболист», посвященный легенде советского спорта, бывшему игроку московского «Спартака» Федору Черенкову. Это первый художественный фильм, генеральным продюсером которого стал Шишкарёв.

«Фильм-то мы собирались снимать совсем не про Черенкова. Наши девчонки-гандболистки выиграли Олимпиаду в Рио в 2016-м. Проходит год — и у меня мысль: надо победу увековечить», — говорит он.

Однако, по его словам, работа над финальной версией сценария, посвященного победе женской сборной по гандболу на Олимпиаде, заняла больше времени, чем планировалось изначально.

«Вдруг вспомнил Черенкова. Это потянуло цепь мыслей. Я стал интересоваться, как он ушел. И осенило: а почему нет художественного фильма про Федю? Его судьба для России заслуживает не меньшего внимания, чем победа гандбола в Рио!» — рассказал Шишкарев.

Кино о победе российских гандболисток в Рио станет вторым фильмом продюсерского центра «Сделано в «Дело». Информацией об идее создания фильма Сергей Николаевич Шишкарёв поделился в интервью газете «Спорт-Экспресс».