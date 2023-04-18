Астрахань, 18 апреля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Следствие, выясняющее причины гибели 29-летней российской гандболистки Виктории Дивак в Астрахани, рассматривает две версии произошедшего. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

rushandball.ru Виктория Дивак.

«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — сказал собеседник агентства, отметив, что криминальная версии произошедшего не рассматривается, так как девушка в день гибели находилась дома одна.

По словам официального представителя астраханского СК, сейчас проводится проверка.

Трёхкратная чемпионка России Виктория Дивак погибла в понедельник, 17 апреля, выпав из окна своего дома в Астрахани на улице Софьи Перовской. Федерация ганбдола РФ выразила соболезнования родным и близким спортсменки.