Ростов-на-Дону, 13 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. У гандболистки клуба «Ростов-Дон», олимпийской чемпионки Владлены Бобровниковой диагностировали рак лимфоузлов. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба команды.

Алексей Филиппов/РИА Новости Владлена Бобровникова

В апреле у Бобровниковой обнаружили лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. С 4 мая она находится в Национальном медицинском исследовательском центр онкологии в Ростове-на-Дону.

«Во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию», — сказала Бобровникова.

Она отметила, что нужно пройти четыре курса химиотерапии и восстановительное лечение. После того, как картина станет яснее, будут ещё два курса химиотерапии.

По словам 35-летней спортсменки, если у врачей возникнут какие-либо сомнения, нужно будет проводить лучевую терапию.

Бобровникова является олимпийской чемпионкой, в составе сборной России она стала победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также на её счету серебро Олимпиады-2020 в Токио и бронза чемпионата мира. Она является шестикратной чемпионкой России, обладательницей Суперкубка страны, семикратной победительницей Кубка России.