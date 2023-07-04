Москва, 4 июля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года будет перенесён из России в другую страну. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Отмечается, что на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований. При этом нет возможности своевременно реализовать все этапы подготовки к чемпионату, в том числе инспекционные визиты представителей Европейской федерации гандбола (EHF), техническое обеспечение арен и другие вопросы.

«В связи с этим после консультаций с руководством EHF было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну», — говорится в сообщении.

В ФГР добавили, что EHF будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.

В ноябре 2021 года прошёл внеочередной конгресс EHF, на котором Россию утвердили в качестве организатора женского чемпионата Европы — 2026. Турнир должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге. 28 февраля 2022 года EHF отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2022 года министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что правительство поддержит совместную заявку России и Китая на проведение женского чемпионата мира по гандболу. До этого президент ФГР Сергей Шишкарёв сообщил о возможности подачи российско-китайской заявки на проведение турнира в 2029 или 2031 году.