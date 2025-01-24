Пермь, 24 января, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи» голкипер Илья Кожевников в возрасте 28 лет погиб в зоне проведения специальной военной операции через месяц после отправки на передовую. Об этом 24 января сообщила пресс-служба команды.

Telegram/ГК «Пермские медведи»

«Илья погиб на СВО, отдавая долг Родине и защищая всех нас. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — говорится в Telegram-канале клуба.

В пресс-службе уточнили, что также Кожевников являлся отличным вратарём в своей команде.