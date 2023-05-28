Москва, 28 мая, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Московский гандбольный клуб ЦСКА впервые в истории выиграл чемпионат России среди мужчин. В финале Суперлиги команда одержала победу над «Пермскими медведями».

28 мая ЦСКА обыграл пермский клуб во втором матче финальной серии сезона 2022/23 со счётом 39:30. Встреча прошла в Москве.

У ЦСКА лидером по количеству голов стал Юлиан Гирик, который реализовал девять бросков из 13, у «Пермских медведей» — Юрий Семёнов (7 из 9).

В первой игре, которая состоялась в Перми 24 мая, ЦСКА победил со счётом 35:28.

До сезона 2022/23 чемпионом России 21 раз подряд становился клуб «Чеховские медведи». В текущем розыгрыше ЦСКА обыграл чеховский клуб в полуфинале в двух матчах.