Астрахань, 17 апреля, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак выпала из окна 8 этажа. Спортсменка скончалась до приезда скорой. Об этом написал Telegram-канал «112».

Алексей Куденко/РИА Новости Российская гандболистка Виктория Дивак

Как сообщается, инцидент произошёл в Астрахани на улице Софьи Перовской. Девушка умерла от полученных в результате падения травм.

По версии следствия, смерть спортсменки наступила из-за несчастного случая.

Ранее ИА REGNUM информировало, что 17 апреля Федерация гандбола России сообщила о том, что на 30 году жизни разыгрывающая спортивного клуба «Астраханочка» Виктория Дивак умерла. Девушка начала карьеру в «Динамо-Синаре», с которым трижды становилась чемпионкой России. В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году. В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория Дивак выиграла чемпионат Европы.