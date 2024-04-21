Материалы с тегом «Евгения Гуцул»
Шор: электоральный блок «Победа» примет участие в выборах в Молдавии осенью
Новый электоральный блок оппозиционных молдавских политически сил «Победа-Виктория» будет участвовать в выборах, которые пройдут в Молдавии этой осенью, заявил председатель партии «Шор» Илан Шор 21 апреля в Telegram-канале после проведения в Москве учредительного съезда объединения. «Наш блок...
21 апреля 2024
Киркоров и Басков спели на съезде молдавской оппозиции в Москве
Народные артисты России Филипп Киркоров и Николай Басков выступили перед участниками съезда молдавских оппозиционных политиков, который прошёл 21 апреля в Москве. «Поддерживаю Гагаузию, её право на самоопределение. Мне бояться нечего, я во всех расстрельных списках», — заявил Басков KP.RU. Оба...
21 апреля 2024
Глава Гагаузии усомнилась, что власти Молдавии дадут ей вернуться из России
Прибывшая в Россию глава Гагаузкой автономии Евгения Гуцул не знает, как доберётся домой, пустят ли её на родину власти в Кишинёве, заявила она 21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве. Трансляцию мероприятия вела интернет-площадка Privesc.eu. Глава Гагаузии напомнила, что...
21 апреля 2024