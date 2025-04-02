Кишинёв, 2 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос об отмене ареста главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом 2 апреля рассказал журналистам прокурор Адриан Спэтару.

Родион Прока/РИА Новости

«Судьи отклонили протест адвокатов, признав обоснованными доводы обвинения», — отметил он после заседания суда.

Решение апелляционной палаты по этому вопросу опротестовать нельзя. Гуцул пробудет под арестом до 14 апреля.

Во время заседания на улице у суда собралась толпа сторонников Гуцул. Они стояли с транспарантами и пели в поддержку главы Гагаузии «Катюшу».

Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Позже ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Также против главы автономии было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году. 28 марта ее арестовали на 20 суток.

Гуцул 1 апреля заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии. Политик добавила, что ее противники рассчитывали, что она сбежит из страны, однако такое решение было бы предательством по отношению к народу Гагаузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта заявил, что действующие власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Представитель Кремля добавил, что РФ осуждает подобные действия.