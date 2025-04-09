Москва, 9 апреля, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Суд в Кишинёве 9 апреля принял решение перевести главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под домашний арест, сообщила её адвокат Наталья Байрам.

Дмитрий Осматеско/РИА Новости

«Мы будем незамедлительно подавать апелляцию. Считаем данную меру пресечения необоснованной и чрезмерно строгой. Будем добиваться полного освобождения», — сказала адвокат в беседе с «РИА Новости».

Сама руководитель автономии выразила готовность продолжать борьбу за справедливость. Гуцул также поблагодарила всех, кто приходил поддерживать её на заседании и проводил митинги.

О задержании Гуцул стало известно 25 марта. Ей предъявили обвинения по четырём статьям. Уточнялось, что в отношении неё было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году. 27 марта глава Гагаузии обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.

28 марта суд сектора Чеканы в Кишинёве по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток. После этого глава автономии заявила, что Республика Гагаузия была обезглавлена. Первый замглавы автономии Илья Узун назвал такое решение судебной инстанции политической расправой над волей народа.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Гуцул заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии, после чего апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос об отмене ареста политика. Ранее 9 апреля руководитель автономии заявила о плохих условиях содержания под арестом. Она также отметила, что с трудом перенесла отсутствие возможности видеться со своими детьми.