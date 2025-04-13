Москва, 13 апреля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Россия задействует все дипломатические ресурсы для реагирования на задержание и арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью «РИА Новости».

Вениамин Демидецкий/ТАСС

В Молдавии арест Гуцул назвали «предвыборным террором». Оппоненты властей отмечают диктатуру, произвол правоохранителей, репрессии против независимых СМИ и запугивание несогласных, отметил дипломат.

Полищук подчеркнул, что российская сторона ставит вопрос о политическом характере преследования в Совете безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.

Также направлены обращения к генсекретарю, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств. Усилия по реагированию на ситуацию будут продолжены.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. Главу Гагаузии не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

27 марта Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину и к лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении. Она назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей. Политик также отметила, что сфабрикованные против неё обвинения являются частью кампании по уничтожению гагаузской автономии.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия призвала организацию оказать давление на власти Молдавии и добиться освобождения Гуцул. Молдавия обязана создать равные условия для всех политических сил страны для обеспечения их полноценного функционирования в соответствии с принципами демократии и политического плюрализма, подчеркнул Лукашевич.

28 марта суд по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток. После этого глава автономии заявила, что Гагаузия была обезглавлена. Первый замглавы автономии Илья Узун назвал такое решение судебной инстанции политической расправой над волей народа.

1 апреля Гуцул заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии, после чего апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос об отмене ареста политика.

9 апреля руководитель автономии заявила о плохих условиях содержания под арестом. Она также отметила, что с трудом перенесла отсутствие возможности видеться со своими детьми.