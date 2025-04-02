Молдавия, 2 апреля, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, которую ранее арестовал суд в Кишинёве, обратилась к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой поддержать народ автономии.

Вадим Денисов/ТАСС Евгения Гуцул

«Господин генеральный секретарь, 30 лет назад гагаузскому народу гарантировали его политические права. Это соглашение стало образцом для всего мирового сообщества, где гражданский конфликт был решен посредством диалога. Сегодня я обращаюсь к вам с просьбой поддержать наш народ», — говорится в опубликованном в Telegram-канале главы Гагаузии заявлении, переданном через ее адвокатов.

По мнению Гуцул, возбужденное в отношении нее уголовное дело является не просто нападками на конкретного политика, а преднамеренной попыткой лишить автономию законно избранного руководства и затем ее демонтировать. При этом власти Молдавии действуют безнаказанно, так как уверены, что эти действия не вызовут сопротивления на международном уровне, добавила она.

«Я обращаюсь к вам как к главному защитнику прав человека на международном уровне с призывом обратить пристальное внимание на происходящее в Гагаузии», — уточнила Гуцул.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля глава Гагаузии в обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу назвала свое недавнее задержание частью кампании действующих властей Молдавии по ликвидации автономии. Она добавила, что закон в республике фактически превратился в оружие в руках власти.

За день до этого глава Гагузии призвала президента США Дональда Трампа предотвратить скатывание ситуации вокруг Молдавии в гражданский конфликт. Гуцул также призвала Вашингтон использовать все доступные дипломатические средства для предотвращения углубления кризиса и защиты прав народа автономии.

Глава Гагаузии была задержана в аэропорту Кишинёва 25 марта, после чего ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Против Гуцул также возбудили дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта заявил, что действующие власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют им конкуренцию. Он подчеркнул, что российская сторона осуждает подобные действия.