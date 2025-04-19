Кишинёв, 20 апреля, 2025, 02:34 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, находящаяся под домашним арестом по решению молдавского суда, поздравила жителей региона с Пасхой и призвала сохранять традиции. Поздравление 19 апреля опубликовала телерадиокомпания Гагаузии GRT.

Иван Шилов ИА Регнум Евгения Гуцул

«Пасха — особенное время, когда особенно остро ощущаются сила веры, тепло родного дома и значимость семейных традиций. Это праздник, который объединяет поколения и вдохновляет нас на добрые дела, напоминая: свет всегда побеждает тьму», — говорится в поздравлении.

Гуцул пожелала жителям Гагаузии здоровья, душевного тепла и счастья в семьях, а также «крепкой веры в лучшее будущее — будущее, которое мы строим вместе, с любовью к своей земле и своему народу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в рамках уголовного дела о коррупции. 28 марта суд сектора Чеканы в молдавской столице по требованию прокуратуры арестовал главу Гагаузии на 20 суток. Ей предъявили обвинения в том числе в соучастии в незаконном финансировании партии «Шор», ликвидированной в Молдавии.

Районный суд Кишинёва 9 апреля изменил Гуцул меру пресечения и отправил ее под домашний арест на 30 дней. Выйдя из СИЗО, политик рассказала, что условия содержания под стражей были тяжелыми.

Гуцул 27 марта обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на Кишинев и помочь в ее освобождении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинёв использует методы неприкрытого нажима на популярных политиков, которые составляют конкуренцию действующей власти.