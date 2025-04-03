Нью-Йорк, США, 3 апреля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. В Организации Объединенных Наций (ООН) отметили важность соблюдения правовой процедуры и верховенства закона в контексте ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Родион Прока/РИА Новости

«Нам известны сообщения о задержании госпожи Гуцул. Мы не в состоянии комментировать текущее внутреннее судебное разбирательство и отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — сказано в сообщении Дюжаррика, которое приводит ТАСС.

Представитель генсека добавил, что всемирная организация продолжит наблюдать за политическим процессом в Молдавии, призвав стороны воздержаться от шагов, способствующих росту напряженности.

Как передавало ИА Регнум, Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Позже ей предъявили обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Также против главы автономии было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году. 28 марта ее арестовали на 20 суток.

2 апреля апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос об отмене ареста политика.

Гуцул 1 апреля заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии. Политик добавила, что ее противники рассчитывали, что она сбежит из страны, однако такое решение было бы предательством по отношению к народу Гагаузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта заявил, что действующие власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Представитель Кремля добавил, что РФ осуждает подобные действия.