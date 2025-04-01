Молдавия, 1 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что ее недавнее задержание может быть частью кампании действующих властей Молдавии по ликвидации автономии. Она заявила об этом в своем обращении к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу.

Родион Прока/РИА Новости

«Закон в Молдове превратился в оружие в руках власти. Вы, как и я, прекрасно понимаете, что это — начало конца правосудия. Именно это сейчас происходит с Гагаузией. Моё незаконное задержание — лишь часть кампании по ликвидации нашей автономии», — говорится в опубликованном в Telegram-канале политика обращении, которое было передано через адвокатов.

Гуцул отметила, что Гагаузия не хочет конфронтации и намерена только сохранить законное право на особый правовой статус в составе Молдавии.

По словам главы автономии, внимание Ди Вэнса к ситуации в Молдавии может не только защитить права народа Гагаузии, но и предотвратить эскалацию напряженности в Черноморском регионе, являющемся стратегически важным.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Гуцул призвала президента США Дональда Трампа предотвратить скатывание ситуации вокруг республики в гражданский конфликт. Она также обратилась к Вашингтону с призывом использовать все доступные дипломатические средства для предотвращения углубления кризиса и защиты прав гагаузского народа.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта, а затем предъявили ей обвинения по четырем статьям, связанным с якобы имевшим место нелегальным финансированием. Также против главы автономии было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Гуцул 1 апреля заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии. Политик добавила, что ее противники рассчитывали, что она сбежит из страны, однако такое решение было бы предательством по отношению к народу Гагаузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта заявил, что действующие власти Молдавии используют методы неприкрытого нажима на популярных и составляющих им конкуренцию политиков. Представитель Кремля добавил, что РФ осуждает подобные действия.