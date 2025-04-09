Молдавия, 9 апреля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Прокуратура Молдавии требует продлить срок ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Соответствующее ходатайство ведомство направило в суд. Об этом 9 апреля сообщил депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску.

Дмитрий Осматеско/РИА Новости

«Прокуроры запросили продлить арест главы Гагаузии на 20 суток. Они решили подстраховаться, так как ее прежний арест на такой же период истекает 14 апреля», — процитировал ТАСС парламентария.

Фотеску отметил, что по закону прокуроры не могут требовать ужесточения прежнего ареста.

В свою очередь советник Гуцул Юрий Кузнецов в ходе акции протеста у здания районного суда Кишинёва сообщил, что прокуроры потребовали 30 суток ареста для башкана Гагаузии. Он назвал подобные действия явным политическим давлением на законно избранного руководителя автономии.

Как передавало ИА Регнум, Гуцул задержали 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии. Ей предъявили обвинения по четырём статьям. Уточнялось, что в отношении неё было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

27 марта глава Гагаузии обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.

28 марта суд сектора Чеканы в Кишинёве по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток. После этого глава автономии заявила, что Республика Гагаузия была обезглавлена.

Первый замглавы автономии Илья Узун назвал такое решение судебной инстанции политической расправой над волей народа.

Гуцул 1 апреля заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии. Политик добавила, что её противники рассчитывали, что она сбежит из страны, однако такое решение было бы предательством по отношению к народу Гагаузии.

2 апреля апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос об отмене ареста политика.