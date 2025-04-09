Кишинёв, 9 апреля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул тяжело переносила арест в тюрьме №13 с плохими условиями содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы автономии.

Дмитрий Осматеско/РИА Новости

«Эта тюрьма считается одной из самых худших по условиям [содержания]. Конечно, было тяжело и морально, и физически», — цитирует агентство слова Гуцул.

Она также отметила, что с трудом перенесла отсутствие возможности видеться со своими детьми.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля депутат парламента Молдавии Вадим Фотеску заявил, что прокуратура Молдавии требует продлить срок ареста Гуцул и уже направила соответствующее ходатайство в суд.

Советник Гуцул Юрий Кузнецов во время акции протеста у здания райсуда Кишинёва сообщил, что прокуроры потребовали 30 суток ареста для башкана Гагаузии. Он назвал подобные действия явным политическим давлением на законно избранного руководителя автономии.

Гуцул задержали 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии. Ей предъявили обвинения по четырём статьям, в отношении неё возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Через два дня, 27 марта, глава Гагаузии обратилась к президенту России Владимиру Путину и его турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая молдавская власть использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию. По словам Пескова, Кишинёв избрал тактику не обращать внимания на закон, на принципы демократии и политического плюрализма и оказывать неприкрытое давление на оппонентов.

28 марта суд сектора Чеканы в Кишинёве по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток. После этого глава автономии заявила, что Республика Гагаузия была обезглавлена.

1 апреля Гуцул заявила, что не откажется от должности главы Гагаузии. На следующий день, 2 апреля, апелляционная палата Кишинёва отклонила запрос об отмене ареста политика.