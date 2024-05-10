Материалы с тегом «Дэвид Кэмерон»
Медведев назвал Кэмерона мутным британцем после его призыва бороться с РФ
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, призвавший бороться с президентом России до победного конца и «разрешивший» ВСУ использовать западное оружие для ударов по РФ — «мутный британец», который ранее не выделялся на общем западном фоне по уровню своей русофобии, заявил 10 мая заместитель...
10 мая 2024
Медведев ответил Кэмерону на призыв бороться с Путиным до победного конца
При определённых обстоятельствах Россия ответит европейским странам за удары ВСУ из их оружия по территории России ответными ударами «не только в Киев», заявил 10 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своём Telegram-канале Медведев отметил, что глава МИД...
10 мая 2024