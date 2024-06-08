Лондон, 8 июня, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон разыграли пранкеры. Неизвестный позвонил по телефону и представился экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщило агентство Reuters.

Дэвид Кэмерон

При этом отмечается, что глава МИД не сразу распознал подвох.

«Создавалось явное впечатление, что видеозвонок поступил от Порошенко. Но в ходе разговора у министра возникли подозрения. После проведенного расследования выяснилось, что сообщения и звонок были сфальсифицированы», — цитирует издание МИД Британии.

Кто именно выступил в роли «Порошенко», о чём был разговор, не уточняется. Известно, что «украинский политик» просил у Дэвида Кэмерона конкретные данные третьих лиц.

Как сообщало ИА Регнум, основатель, а также исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что президент РФ Владимир Путин в 2019 году объяснил ему историческую разницу между Россией и Европой.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе беседы с Вованом и Лексусом принял предложение помолиться «героям африканского континента святым Вовану и Лексусу», для того чтобы сорвать проведение в России Игр дружбы. Отрывок розыгрыша был показан в эфире Первого канала.