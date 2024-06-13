Лондон, 13 июня, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Удары по России западным оружием прекратятся только в том случае, если она выведет войска с территории, которую Киев считает Украиной, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон 16 июня на брифинге для группы зарубежных журналистов в Лондоне.

Александр Полегенько/ТАСС

«Если у России [удары] вызывают беспокойство, то просто выведите свои войска», — сказал он.

Кэмерон также добавил, что Великобритания 13 июня объявит о введении новых антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, Кэмерон 2 мая заявил Reuters, что Лондон разрешает Киеву наносить удары по российской территории. Публикацию отозвали, но вскоре восстановили без изменений.

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак 29 мая заявил, что ВСУ наносят удары британскими ракетами Storm Shadow по российской территории с разрешения Великобритании.

Газета Politico 30 мая сообщила, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине обстреливать территорию России американским оружием. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 9 июня заявил, что украинская армия уже пользуется этим разрешением.

Западные политики заявляли, что Украине необходимо разрешить бить по позициям российских военных на территории России, но 7 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Луганску. Российские средства ПВО сбили четыре из них, одна попала в жилой пятиэтажный дом, разрушив весь подъезд. Погибли шесть мирных жителей, пострадали более 100 человек.

Президент России Владимир Путин 7 июня напомнил, что все вооружённые конфликты заканчиваются договорённостями на основе поражения или победы. Россия обязательно добьётся победы на Украине, подчеркнул он.

Также 7 июня российский лидер заявил, что Москва в ответ на военную помощь Запада киевскому режиму оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие странам или легальным организациям, испытывающим «определённое давление». Он подчеркнул, что Россия пока не поступала так.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июня заявил, что на Западе услышали и поняли сигнал от Путина. Глава МИД назвал поставки отечественного оружия в другие страны симметричным ответом на действия западных государств, помогающих врагу России.