Москва, 10 мая, 2024, 18:49 — ИА Регнум. При определённых обстоятельствах Россия ответит европейским странам за удары ВСУ из их оружия по территории России ответными ударами «не только в Киев», заявил 10 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА Регнум Президент РФ Владимир Путин

В своём Telegram-канале Медведев отметил, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца и что этот политик также заявил о «праве» ВСУ использовать британское оружие в том числе для ударов по территории России.

Британское и французское оружие, из которого Кэмерон «разрешил» обстреливать Россию, управляется гражданами этих европейских стран, а не Украины, подчеркнул Медведев.

«При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ (взрывчатыми веществами. — Прим. ред.), но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки — цель запланированных учений», — написал заместитель председателя Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, Кэмерон ранее также заявил, что странам Запада следует занять более жёсткую позицию в противостоянии с Россией и показать, что они готовы «пересидеть» Владимира Путина в украинском конфликте.

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, а также слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

В тот же день российский МИД заявил, что ВС России могут ударить по любым британским военным объектам в случае, если ВСУ используют британское оружие для ударов по территории РФ. В МИД был вызван посол Британии в РФ Найджел Кейси. Ему выразили решительный протест в связи с заявлением Кэмерона о «праве» Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.

Также 6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.