Пекин, 18 мая, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин нашёл нестандартный ход и ответил ультиматумом на заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары произведённым в королевстве оружием по российским регионам, говорится в статье китайской газеты Sohu.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Владимир Путин

Автор отметил, что российский лидер не стал искать пути, как смягчить ситуацию, а решил пойти на обострение. Сначала МИД вызвал британского посла Найджела Кейси на разговор, после которого тот выглядел растерянным, так как ему, по мнению издания, объяснили последствия ударов британским оружием по России.

«Это не шутка, Путин поставил Великобритании ультиматум», — говорится в публикации.

Отмечается, что Москва не ограничилась этим, и вскоре Минобороны провело учения нестратегических ядерных сил. Кроме того, в России на вооружение приняли межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters 2 мая опубликовало статью, в которой привела слова Кэмерона, что Лондон разрешает киевскому режиму наносить удары по территории России. Публикацию вскоре отозвали, но потом восстановили без изменений.

Британского посла вызвали в МИД 6 мая, где он пробыл около получаса. В тот же день начались учения ракетных соединений Южного военного округа по отработке ударов нестратегическим ядерным оружием. Минобороны подчеркнуло, что манёвры в том числе проводят в качестве ответа на провокационные антироссийские заявления отдельных официальный лиц на Западе.