Лондон, 26 июня, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Украину не станут приглашать в НАТО на ближайшем саммите альянса, который состоится в США в июле. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимися экс-президентом Украины Петром Порошенко, видеозапись разговора 26 июня опубликовали в Telegram-канале пранкеров.

В ходе беседы пранкеры задали Кэмерону вопрос о предстоящем в июле саммите НАТО в Вашингтоне, на что глава МИД Британии ответил, что ранее лично предупредил главу киевского режима Владимира Зеленского о том, что Киеву пока не стоит ждать приглашения в альянс.

«Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит», — сказал он.

Глава британского МИД отметил, что поддерживает членство Украины в блоке, однако, по его словам, сейчас такого приглашения добиться не удастся.

«Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу», — добавил Кэмерон.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Украина всё ещё не соответствует принципиальным требованиям и критериям для вступления в НАТО. По её словам, Киеву стоит проделать большую работу, в том числе в вопросе борьбы с коррупцией.

Президент США Джо Байден 4 июня заявил, что Украину могут не принять в НАТО и после завершения конфликта. При этом американский лидер добавил, что Вашингтон, несмотря на это, продолжат помогать Киеву.

Разговоры о членстве Украины в НАТО активизировались после начала российской спецоперации. В сентябре 2022 года Зеленский подписал заявку о принятии страны в ряды членов блока в ускоренном порядке, а в ноябре 2023 года Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год.

Президент России Владимир Путин 14 июня выдвинул условия, при которых Россия согласилась бы начать переговоры по разрешению кризиса на Украине. Глава государства уточнил, что ВСУ должны быть выведены с территории новых российских регионов, а Киеву надо отказаться от планов по членству в НАТО. Помимо этого, Западу следует отметить санкции, введённые против РФ, добавил российский лидер.