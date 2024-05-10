Москва, 10 мая, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, призвавший бороться с президентом России до победного конца и «разрешивший» ВСУ использовать западное оружие для ударов по РФ — «мутный британец», который ранее не выделялся на общем западном фоне по уровню своей русофобии, заявил 10 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

www. globallookpress.com / Stephen Lock Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

Он напомнил, что работал с Кэмероном ранее, когда тот занимал пост премьер-министра Великобритании.

«Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец. Был тогда радостно-глуповат», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совбеза 10 мая также предупредил Кэмерона, что в ответ на использование западного оружия по российской территории ВС РФ могут нанести удары не только обычными (неядерными) снарядами и не только по Киеву.

Именно на отработку такого ответа нацелены начавшиеся учения ВС России, подчеркнул Медведев.

Кэмерон, помимо «разрешения» ВСУ использовать британское оружие для ударов по России, ранее также заявил, что странам Запада следует занять более жёсткую позицию в противостоянии с Россией и показать, что они готовы «пересидеть» Владимира Путина в украинском конфликте.

6 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, а также слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

В тот же день российский МИД заявил, что ВС России могут ударить по любым британским военным объектам в случае, если ВСУ используют британское оружие для ударов по территории РФ. В МИД был вызван посол Британии в РФ Найджел Кейси. Ему выразили решительный протест в связи с заявлениями Кэмерона.

Также 6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.