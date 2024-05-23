Москва, 23 мая, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Разрешение на отмену запрета на удары американским оружием по территории России может привести к серьёзной эскалации конфликта, этого опасается администрация президента США Джо Байдена, пытаясь обеспечить эскалацию на невоенном треке. Такое мнение 23 мая корреспонденту ИА Регнум высказал старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

U.S. Army Europe

В Конгрессе США глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту России, на которой отмечена зона досягаемости американских ракет, поставляемых Украине. Показывая карту, Маккол поинтересовался у госсекретаря США Энтони Блинкена, что тот думает по данному вопросу. Блинкен не стал отвечать, добавив, что соответствующие решения должны приниматься в Киеве. Маккол напомнил, что не Конгресс запретил такие удары. Он призвал Госдепартамент отменить запрет.

Межуев отметил, что сейчас эта тема является одной из важнейших дискуссий в США. Существует запрет на удары американским оружием вглубь российской территории, и есть серьёзное давление со стороны так называемой «партии риска» или «ястребов». Лидером этой партии можно назвать главу комитета по международным делам палаты представителей Майкла Маккола. Он является самой центральной фигурой в этой дискуссии, вместе с ним также лидеры комитетов по разведке и вооружениям. Эти комитеты возглавляют республиканцы-«ястребы», которые жёстко критикуют администрацию Байдена за то, что она якобы трусит, боится и не разрешает Киеву наносить удары по российским городам американскими ракетами. Украинцы активно лоббируют эту идею. На прошлой неделе был визит представителей депутатов Верховной рады Украины в США, где поднимался этот вопрос, добавил американист.

По его словам, к этому лоббированию сейчас присоединяются такие организации, как «Институт изучения войны». Это неоконсервативный институт, один из самых ярких представителей лобби «партии риска». К этой группе можно отнести также «Атлантический совет» (нежелательная организация на территории России), который является мозговым центром при НАТО.

Очевидно, что британские государственные деятели также поддерживают эту точку зрения. Например, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина может использовать британские ракеты для ударов по российским городам, напомнил политолог.

«Сейчас эта кампания в разгаре, и администрация Байдена этому противодействует. Даже Блинкен, который лично сочувствует этой идее, вынужден заявлять, что такие удары по России не поощряются, так как он является членом команды. Разрешение на снятие запрета может привести к серьёзной эскалации конфликта, чего опасается администрация Байдена. Поэтому она пытается обеспечить эскалацию на невоенном треке. Так, она пытается перевести разговор о борьбе с Россией в плоскость использования российских активов и конфискационных мер, которые должна произвести Европа для перевода доходов от российских активов Украине», — пояснил Межуев.

Он подчеркнул, что эту кампанию всячески раздувают в первую очередь республиканцы. Демократы, лояльные Белому дому, высказываются более осторожно. Это попытка «ястребов» в рамках этой кампании захватить Республиканскую партию и маргинализовать группу, которая занимала антиукраинскую позицию.

По словам политолога, сейчас идёт процесс отвоёвывания «ястребами» Республиканской партии. Главы вышеупомянутых комитетов во главе с Макколом являются центральными фигурами в этом процессе. Разумеется, они уже не могут сменить основного кандидата на выборах, так как это невозможно. Но в рамках выборов в Сенат и палату представителей они попытаются оттеснить «изоляционистов» и навязать экс-президенту США Дональду Трампу свою неоконсервативную повестку.

«Давление продолжается, и администрация Байдена не может решиться на какие-то шаги, поскольку она доживает свои последние дни и не совершает никаких рывков ни в плане эскалации, которой требуют от неё «ястребы», ни в плане компромисса, которого требуют «голуби», — добавил американист.

Как передавало ИА Регнум, Энтони Блинкен 22 мая заявил, что Украина сама решит, стоит ли ей наносить удары вглубь российской территории. Он подчеркнул, что касается обеспечения, поддержки атак за пределами Украины, то Госдепартамент этим не занимался. При этом Блинкен выразил желание гарантировать получение Киевом необходимой техники.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне в геометрической прогрессии растёт уровень истерической реакции на успехи российских войск в ходе спецоперации на Украине. Он назвал крайне опасными и безрассудными призывы американских политиков о наращивании помощи киевскому режиму для нанесения ударов вглубь России. Такие заявления русофобов означают дальнейшее втягивание США в конфликт на стороне Украины, указал дипломат.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Конгрессе США есть много «горячих голов», провоцирующих рост напряжённости в ситуации вокруг конфликта на Украине.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил, что Россия располагает средствами поражения, которые гарантированно уничтожат любого агрессора на любом из континентов. Об этом не должны забывать США, демонстрирующие на картах зоны досягаемости своих ракет, добавил он. По словам Шеремета, в Конгрессе США сумасшествие взяло верх над чувством самосохранения. Он посоветовал здравомыслящим американцам отстранить от власти политиков, которые пытаются окунуть мир в хаос войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять «абсолютно несправедливый», по его мнению, запрет на использование ВСУ поставляемого американцами вооружения для ударов по целям на территории России. Это, по его мнению, может предотвратить новое наступление Москвы.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что призыв Литвиненко снять запрет на удары по территории России с использованием американского оружия — это требование, чтобы США вступили в прямое столкновение с Россией.