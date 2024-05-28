Берлин, 28 мая, 2024, 17:02 — ИА Регнум. У нынешних европейских лидеров отсутствует элементарная культура и понимание традиционной морали. Обучить этому через протокол невозможно, и поэтому политиков Запада можно постоянно «ловить» на разных скандальных эпизодах. При этом нелишне помнить о той печальной роли, которую в тридцатые-сороковые годы прошлого века сыграли фашистская Германия и вишистская Франция. Так эксперты прокомментировали корреспонденту ИА Регнум сообщение о скандале, возникшем из-за неуместного веселья жён президентов Франции и Германии — Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер — в ходе посещения мемориала в память жертв холокоста в Берлине.

Global Look Press/Andreas Gora/Keystone Press Agency

«Это отсутствие культуры, и нынешние европейские лидеры всегда так себя ведут. Вы можете их «ловить» на этом через каждую минуту. Это вопрос личной культуры, вопрос уважения к истории, к важным событиям. Осознание, что ты находишься в каком-то месте, за которым драматичная, трагичная история, важная для миллионов людей. Для них это часть исторической памяти, часто связанной с личными обстоятельствами, с историей их семьи. И вот этому пониманию обучить невозможно. Заставить понимать это ни одним протоколом невозможно. То есть в протоколе прописать «не улыбайтесь» невозможно», — отметил политолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Марат Баширов.

Подобного рода «неловкие» ситуации с западными лидерами, в том числе европейскими, когда они развлекались и шутили в самый неподходящий момент, происходили уже неоднократно, напомнил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. И бессмысленно вникать в детали произошедшего. Неважно, кто кого хотел рассмешить и почему.

«Есть вопиющий факт. Он состоит в том, что две первых леди смеются в сакральном месте, и неважно, над чем. Совершенно точно, они не думают о тех невинных жертвах, в которых повинны и фашистская Германия, и, кстати, вишистская Франция — фашистский режим во Франции, который в 1940–1944 годах тоже принимал активное участие в холокосте. Это свидетельство абсолютной аморальности, циничности западного истеблишмента, включая жён, любовниц и прочих персон. Весь этот мирок западных элит абсолютно циничен и ничтожен с точки зрения традиционных, общечеловеческих ценностей. И это, конечно, страшно», — прокомментировал эксперт.

Фотография со смеющимися женой президента Франции Брижит Макрон и супругой президента ФРГ Эльке Бюденбендер, сделанная в ходе совместного с мужьями (Эммануэлем Макроном и Франком-Вальтером Штайнмайером) посещения мемориала в память жертв холокоста в Берлине, вызвала возмущение в европейских странах. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Первых леди засняли в момент, когда они проходили мимо каменных плит. Уточнялось, что в рамках посещения мемориала Макрон и Бюденбендер возложили венки и оставили запись в памятной книге.

Пользователи соцсетей сочли, что две дамы повели себя неуместно с точки зрения их высокого статуса и проявили неуважение к жертвам холокоста.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года президент США Джо Байден рассмеялся в ходе похорон британской королевы Елизаветы II. Ранее, в декабре 2013 года, экс-президент США Барак Обама, бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон и экс-глава правительства Дании Хелле Торнинг-Шмидт оказались в центре скандала из-за своего поведения на церемонии прощания с экс-президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Политики развлекались и фотографировались на камеру мобильного телефона. После произошедшего британские парламентарии потребовали объяснений от Кэмерона.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя фотографию со смеющимися Бюденбендер и Макрон, напомнила, что слова «геноцид» уже не первый раз вызывает улыбку на лицах ведущих политиков Германии.

«Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — отметила официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.