Москва, 26 июня, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон в разговоре с российскими пранкерами мог понимать, с кем он говорит, и в ходе беседы прозрачно намекнул Украине на то, что её не возьмут в НАТО. Об этом 26 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Захаровой, она не верит в то, что второй из беседующих с пранкерами британских министров не понимал, с кем он разговаривает.

«И Кэмерон, и до этого пухляш из британского министерства обороны, видимо, просто хотели пропиариться у Вована и Лексуса. А, возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть», — написала она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кэмерон в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) рассказал, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который состоится в июле. По его словам, этого не произойдёт из-за того, что США не поддержат такое предложение. Пранкеры говорили с Кэмероном от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Разговоры о вступлении Украины в НАТО активизировались после начала Россией спецоперации в феврале 2022 года. В сентябре этого же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал заявку о принятии страны в альянс в ускоренном порядке, а в ноябре 2023 года Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на 2024 год.

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила 12 июня, что Украина всё ещё не соответствует принципиальным требованиям и критериям, а до этого американский президент Джо Байден отмечал, что Киев могут не принять в НАТО и после завершения украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых российская сторона готова начать переговоры по разрешению конфликта на Украине. Глава государства уточнил, что такими условиями являются вывод Киевом войск из новых регионов России и отказ от планов вхождения в НАТО. Президент назвал ещё одним условием отмену антироссийских санкций Запада.