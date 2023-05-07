Материалы с тегом «Денис Паслер»
Пострадавшим при обрушении карусели в Оренбурге оплатят лечение
Компания «Оренпарк», являющаяся собственником обрушившейся 6 мая в Оренбурге карусели, оплатит лечение пострадавшим в результате инцидента. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Уточняется, что глава региона Денис Паслер провёл встречу с...
7 мая 2023
Эксперты рассказали, что поможет решить проблему бродячих собак в регионах
Бездомных животных — агрессивных и не только — нельзя держать на улице, их необходимо содержать в приютах и пытаться пристроить, считает президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская, комментируя идею оренбургского губернатора Дениса Паслера о «гуманном усыплении» агрессивных собак. «Собак...
20 апреля 2023
Губернатор Оренбургской области Паслер выступил за усыпление бродячих собак
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил пересмотреть закон о гуманном обращении с бездомными животными. По мнению главы региона, после гибели ребёнка, которого 16 апреля в Оренбурге загрызла собака, необходимо принять меры на законодательном уровне, которые не позволят повториться...
20 апреля 2023