Оренбург, 31 октября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Власти Оренбургской области приняли решение в 2,5 раза увеличить размер единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны. Об этом 31 октября сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Александр Полегенько/ТАСС

«Единовременная региональная выплата военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ, будет повышена с 400 тыс. до 1 млн рублей», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что с учётом федеральной выплаты и военного довольствия в начале службы общая сумма составит 1,6 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна гордится героями спецоперации и делает всё для того, чтобы их поддержать.

2 сентября глава государства назвал поддержку всеми россиянами участников спецоперации залогом будущих побед. Путин уточнил, что это также является основой для единства российского общества.

31 июля Путин подписал указ, устанавливающий выплату в 400 тыс. рублей для участников СВО, подписавших контракт с Минобороны. Право на выплату получили россияне и иностранцы, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт сроком на один год и более для участия в спецоперации.