Москва, 24 апреля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратил внимание на небольшой процент заявителей, получивших выплаты в пострадавших от паводков регионах, и призвал наладить работу с людьми. Об этом сообщает 24 апреля пресс-служба Кремля.

Донат Сорокин/ТАСС

В ходе совещания по ликвидации последствий паводков глава МЧС Александр Куренков доложил главе государства, что в Оренбургской области выплаты получили 46 тыс. человек из более чем 400 тыс. подавших заявления. В Курганской области из 15 тыс. заявителей получили выплаты 1,5 тыс. человек, а в Тюменской области 87 семей при 320 поданных заявках.

«И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Чего так мало-то?» — удивился глава государства.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что заявления подают не только те, кто действительно пострадал, но и жители тех территорий, где объявлен режим ЧС.

Путин указал на то, что люди, если у них приняли заявления, будут ждать реакции, поэтому с количеством заявлений нужно разобраться.

Как сообщало ИА Регнум, Путин также назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например, стиральных машин, со списком имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации. Он поручил вовсе отменить этот перечень и выплачивать средства за любые утраченные вещи.