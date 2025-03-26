Москва, 26 марта, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 26 марта предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать врио главы Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Кремль опубликовал кадры рабочей встречи Путина и Паслера.

«Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причём на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал президент в ходе встречи.

Паслер поблагодарил Путина за доверие и попросил несколько месяцев на подготовку для начала работы в новом регионе.

Также 26 марта президент предложил занять пост врио губернатора Оренбургской области Евгению Солнцеву.

Денис Паслер родился в 1978 году в Свердловской области. В 2012–2016 годах он занимал пост главы правительства региона, в 2019 году был назначен врио губернатора Оренбургской области и позднее в том же году выиграл выборы.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Путин поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению администрации президента проверить работу Минстроя РФ и Паслера по борьбе с паводками в Оренбургской области. Глава государства отметил, что дело не в недоверии, а в том, что информация должна поступать из разных источников.

18 марта Путин подписал указ о назначении экс-главы правительства Запорожской области Ирины Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа. Ранее губернатор НАО Юрий Бездудный подал заявление об отставке.