Оренбург, 13 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Мэр Оренбурга Сергей Салмин решил в качестве добровольца стать участником специальной военной операции. Об этом сообщил 13 февраля губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Серьёзное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей… Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Паслер уточнил, что Салмин исполнять обязанности мэра Оренбурга будет его первый заместитель. Губернатор также отметил, что решение главы города не является исключением.

Так, участниками спецоперации в ближайшее время станут муниципальные служащие Эмиль Мустаев и Юрий Азаров, а также депутат Сорочинского муниципального округа Ильгиз Бекмухамедов.

Глава региона пожелал им успехов при выполнении боевых задач и возвращения домой с Победой.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года мэр Воркуты Ярослав Шапошников объявил, что отправится служить в зону спецоперации в составе команды коллег от Республики Коми.